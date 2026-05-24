По числу жертв это одно из самых страшных преступлений ВСУ против гражданского населения за все время конфликта в Донбассе.

Атака на колледж в Старобельске — это теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Собираются материалы и доказательства.

Собственно, украинский Генштаб и не скрывает, что это был их удар по Старобельску, но заявляет, что атаковал якобы военную цель. Вот только списки погибших и пострадавших эту ложь опровергают: под удар ВСУ попали молодые парни и девушки — по 16–18–19 лет. По сути, дети еще.

С обсуждения теракта началось заседание российского Совета безопасности в пятницу. Минутой молчания почтили память погибших на встрече президента с выпускниками программы «Время Героев». Там собрались все люди военные — им ничего объяснять не надо было, но для общественности президент сделал заявление.

«Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима. Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — прокомментировал Владимир Путин.

Реакция международных гуманитарных организаций — что Красного Креста, что ООН — была откровенно вялой. Пока их не спросили, они вообще не собирались ничего комментировать. Это позор, настоящий позор.

По инициативе России собрали экстренный Совет Безопасности, где наш представитель подчеркнул, что совершено военное преступление. Но представители Украины и стран Запада постарались этого не заметить. Представительница Латвии и вовсе назвала гибель детей фейком. А дамочка из Дании возложила вину за происходящее на саму Россию. Вот так.

Всн никак не могу привыкнуть к этому цинизму. Нынешние попытки оправдать очередное преступление киевского режима могут стать юридическими доказательствами соучастия и покрывательства, считает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Демонстративная тишина. В эфирах CNN, BBC, NBC и других аббревиатур — ни слова о теракте в Луганской народной республике. Запад старательно заметает под ковер неудобную правду о развязанной им же войне.

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Наша делегация — сразу на местах. Европейцы мило воркуют в углу. В зале слышны смешки.

Идиллию западного междусобойчика разрушает Василий Небензя — подробным докладом о террористическом ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

«Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв», — прокомментировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Российский постпред на заседание принес фотографии — большие и четкие, чтобы отрицать очевидное было труднее. Но европейцы старались — и отрицали. В первых рядах — привычный русофобский набор: Латвия, Дания.

«Трудно комментировать предполагаемые заявления, сделанные в этом зале Российской Федерацией, до тех пор, пока они не будут независимо подтверждены», — заявила постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен.

«Россия оперирует только своими собственными заявлениями, которые не подкрепляются подтверждением и которые не могут также подтвердить независимые СМИ», — прокомментировала постоянный представитель Латвии при ООН Санита Павлута-Десландес.

Методичка привычная. Точно так же западные покровители Киева реагировали на артиллерийский удар ВСУ по рынку «Меркурий» в Донецке. Тогда погибли 28 человек.

На подрывы поездов в Брянской и Курской областях — жертвами стали семеро. На удар по пекарне в Лисичанске — погибли 28 мирных жителей.

Пока ВСУ прицельно бьют по гражданским, их усердно покрывают европейские спонсоры. Теракт в Старобельске вновь с кровожадным цинизмом выворачивают в нужное Западу русло.

«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, а откровенное глумление над детскими жертвами. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?» — добавил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Нет, мы не испытываем стыда», — добавила постоянный представитель Дании при ООН Кристина Маркус Лассен.

Потому что знают: об этом не напишут подконтрольные СМИ. На первых полосах ведущих западных изданий — все, что угодно, кроме трагедии в ЛНР. Российский МИД делает ответный ход — чтобы прорвать информационную блокаду.

«В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии», — выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Британская BBC отказалась сразу, в американской CNN заявили, что их корреспондент сейчас в отпуске. Но очевидно: репортажи из Старобельска просто не укладываются в редакционную политику «рупоров свободы слова». Отрицая сам факт теракта, на Западе пытаются избежать ответственности. Заодно подливают масло в огонь чувства безнаказанности и вседозволенности киевского режима.