«Сад памяти» в честь героев ВОВ и участников СВО высадили в Подмосковье

В мероприятии приняли участие ветераны войны, активисты и местные жители.

В подмосковных Реутове и Балашихе прошла международная акция «Сад памяти». Участники высадили деревья в честь героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.

Мероприятие объединило ветеранов боевых действий, общественных и политических деятелей, активистов и местных жителей. В Реутове сад разбили у мемориала воинской славы, а в Балашихе — в сквере на Спасском бульваре и на улице Зеленой.

«В рамках акции посадили 20 деревьев. Акция очень важна, чтобы современное поколение не теряло память и связь с теми, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны», — сказал глава городского округа Реутов Алексей Ковязин.

По словам мэра Балашихи Сергея Юрова, мероприятие является возможностью сохранить память о тех, кто проявил мужество и героизм, защищая интересы страны.

«Мы старались, чтобы было мирное небо над землей, работали не покладая рук, когда были еще совсем детьми. Надо было помогать фронту, все было для Победы — пусть эти деревья всегда напоминают вам и вашим детям, и вашим внукам», — заявила ветеран ВОВ Раиса Королева, которая тоже присоединилась к акции.

Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В прошлом году ее поддержали десятки стран.

