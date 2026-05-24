Азербайджанский консул погиб в ДТП в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

Авария случилась на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд.

В Иране в результате автокатастрофы погиб консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов. Об этом сообщили в Telegram-канале азербайджанского МИД.

«Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат, Рамиль Рза оглу Имранов, занимавший должность консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран в Тебризе, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ДТП случилось на трассе Джульфа-Тебриз в районе поселка Маранд. В момент аварии дипломат управлял автомобилем и «исполнял служебные обязанности», добавили в министерстве.

