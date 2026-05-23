По политическим мотивам: выступление певицы Славы отменили в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

По словам директора артистки, решение связано с поддержкой Путина

Выступление российской певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) отменили в Германии из-за аннулирования шенгенской визы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ее директор Николай Макаров.

Он отметил, что артистка должна была принять участие 23 мая в ярмарке для русскоязычных граждан ФРГ. Шенгенская виза, оформленная через визовый центр Испании и ранее одобренная, была аннулирована два дня назад без указания официальных причин.

При этом Макаров считает, что документ аннулировали из-за ее поддержки президента РФ Владимира Путина.

«Это абсолютно политическое решение. Артистка лишь хотела выступить для зарубежных соотечественников, в очередной раз поддержать и привезти в Германию нашу российскую культуру и язык, а не просто поехать в Европу для развлечения», — заявил директор исполнительницы.

Он подчеркнул, что Слава до этого не сталкивалась с подобными сложностями. Макаров также выразил надежду, что в дальнейшем «бюрократические формальности» не будут создавать препятствия.

