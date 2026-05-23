«Звоните всем, я раненая»: студентка из Старобельска рассказала, как спаслась

Подростки решили укрыться у местных жителей ЛНР в квартирах многоэтажного дома.

Студенты колледжа в Старобельске подозревали об атаке ВСУ на общежитие и учебный корпус. Об этом 5-tv.ru рассказала пострадавшая девочка.

По словам собеседницы, перед самой атакой она с соседками по комнате решила в целях безопасности перенести матрасы в коридор, где нет окон. Сделали они это, так как незадолго до удара были слышны звуки беспилотников и взрывы.

«Мы только начали выносить матрас, слышим, как к „педу“ (педагогическому колледжу. — Прим. ред.) подлетает дрон. Он сначала просто вокруг здания летал. Мы успели спуститься на первый этаж. Все сразу ломанулись вниз», — рассказывает студентка.

После первого прилета здание содрогнулось от мощной ударной волны. На студентов посыпались кирпичи и штукатурка. Выскочив на улицу, девочка спряталась под лавочкой, так как услышала звук уже второго приближающегося беспилотника. Как только грохот затих, подростки решили убежать подальше от учебного заведения, охваченного огнем.

«Мы понимали, что „пед“ горит. Мы испугались и начали перелазить через заборы. Мы по камням начали выбираться. Мальчики нам помогали», — рассказала пострадавшая.

Студенты добежали до ближайших жилых многоэтажек, где у себя в квартирах их укрыли местные.

«Мы начали звонить кураторам. Я сказала так: „педа“ больше нет, сообщите моей маме, звоните всем, кому только можно, я раненая», — сказала студентка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске погибли 18 человек. Под завалами могут оставаться еще трое студентов.

