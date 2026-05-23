Сделка или новая эскалация? Трамп оценил шансы на возобновление войны в Иране

Трамп оценил шансы на сделку или возобновление войны с Ираном как равные

Ситуация вокруг переговоров с Тегераном остается неопределенной, поэтому у Вашингтона есть два возможных сценария.

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность достижения соглашения с Ираном и риск нового витка конфликта как равные. Об этом написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на телефонный разговор с американским лидером.

«Трамп сказал мне в телефонном разговоре, что он „50 на 50“, когда речь заходит о сделке с Ираном или возобновлении войны», — отметил он.

По словам журналиста, Трамп дал понять, что ситуация вокруг переговоров с Тегераном остается неопределенной. Американский лидер считает, что у Вашингтона есть два возможных сценария: либо стороны смогут выйти на выгодное для США соглашение, либо напряженность снова начнет расти.

Также Равид сообщил, что Трамп планирует обсудить с высокопоставленными советниками детали обновленного предложения Ирана. После этой встречи американский лидер может принять решение о дальнейших шагах уже в ближайшее время.

До этого, 18 мая, Трамп заявлял, что Вашингтон пока не готов идти на уступки в переговорах с Тегераном. По его словам, иранская сторона в данный момент сильнее заинтересована в сделке, поскольку понимает, что США при возобновлении ударов способны усилить давление.

Государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон добился прогресса в вопросе урегулирования иранского конфликта. Он подчеркнул, что Трамп предпочитает решать такие проблемы дипломатическим путем, и работа ведется именно в этом направлении.

