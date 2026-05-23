Туристы перестали бронировать отели из-за эффекта «чужих» номеров: что это

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Речь идет о снимках, которые постояльцы оставляют в отзывах на гостиницу.

Фотографии гостиничных номеров с признаками недавнего проживания отпугивают туристов от бронирования. К такому выводу пришли исследователи, изучившие реакцию пользователей на снимки в отзывах об отелях. Об этом сообщила Daily Mail.

Речь не о грязи или беспорядке. Наоборот — номер может выглядеть идеально чистым. Но если на фото заметны чужие вещи, смятая кровать или просто ощущается присутствие предыдущего гостя, желание бронировать резко падает.

Исследователи провели несколько экспериментов с участием 785 человек. Им показывали отзывы с фотографиями одинаковых гостиничных номеров.

В одной версии комната выглядела полностью «нейтральной», словно туда никто не заходил. В другой — номер тоже был чистым, но было понятно, что в нем недавно кто-то жил.

После просмотра участники оценивали, захотели бы они остановиться в таком месте. В итоге интерес к бронированию снижался почти на 16%, если люди видели «обитаемую» комнату. Соавтор исследования Рубин Бай объяснил, что проблема не в самих людях, а в ощущении чужого присутствия.

«Есть разница между тем, чтобы просто понимать, что в номере кто-то жил раньше, и видеть это своими глазами на фотографии», — отметил исследователь.

По его словам, такие снимки создают эффект «виртуального загрязнения», когда человеку становится психологически некомфортно.

Любопытно, что фотографии заполненных ресторанов, бассейнов или лобби отелей не вызывают такой реакции. Люди изначально воспринимают эти места как общественные пространства, где присутствие других гостей — это нормально.

А вот спальня или номер воспринимаются как временно «личная территория». Поэтому любые следы чужого пребывания вызывают внутренний дискомфорт. Профессор потребительской психологии Кэтрин Янссон-Бойд объяснила, что отдыхающим хочется мысленно представить себя в этом пространстве.

«Люди хотят видеть себя в номере, а не думать о том, как там отдыхали другие», — подчеркнула эксперт.

Поэтому специалисты советуют отелям внимательнее относиться к фотографиям в отзывах и по возможности избегать кадров, где заметны признаки недавнего проживания гостей.

