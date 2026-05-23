В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; Telegram/ЖелДор 18+/telezheldor; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент попал на камеры наблюдения и быстро разошелся по сети, после чего к делу подключились правоохранители.

В Балашихе мужчина избил несовершеннолетнюю дочь в лифте многоквартирного дома. Об этом сообщило СУ СК России по Московской области.

Видео с истязанием маленькой девочки опубликовал Telegram-канал «ЖелДор 18+». После распространения ролика в сети к ситуации подключились правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребенка.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина возле дома на улице Бояринова агрессивно кричит и нецензурно ругается на двух маленьких девочек. Дети плачут и говорят, что не хотят идти с ним домой. После этого девочки все-таки заходят в подъезд.

Позже камеры зафиксировали происходящее уже внутри лифта. Один из прохожих попытался вмешаться и спросил, нужна ли помощь. Одна из девочек ответила утвердительно, однако сопровождавший их мужчина заявил, что он отец и ситуация якобы находится под контролем. После закрытия дверей мужчина несколько раз ударил одну из девочек по голове.

«В настоящее время мужчина установлен, с ним работают сотрудники полиции. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать замучила сына и спрятала его тело в холодильнике отеля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.