В Норвегии закрыли «самый красивый туалет» из-за страха шпионажа
В Норвегии закрыли туалет с видом на авиабазу из-за подозрений в шпионаже
Фото: www.globallookpress.com/XinHua/Zhang Yuliang
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Стоимость объекта составляет около 2,17 миллиона долларов.
На севере Норвегии, на острове Андейя, закрыли общественный туалет. Причиной стали опасения, связанные с возможной угрозой шпионской деятельности — из помещения открывается обзор на расположенную поблизости авиабазу. Об этом сообщило норвежское издание Dagbladet.
«Решение о закрытии зоны отдыха Буккекьерка было принято в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности и повышенной активностью в этом районе», — говорится в материале.
По информации СМИ, туалет в зоне отдыха Буккещерк считается одной из самых живописных общественных уборных в стране. У него зеркальные внешние стены, а внутри оборудован панорамный обзор на окружающий ландшафт. Стоимость строительства сооружения составила около 2,17 миллиона долларов.
Кто именно принял решение о закрытии туалета, официально не уточняется. В настоящее время объект выведен из эксплуатации из соображений безопасности. Мера носит временный характер и может быть пересмотрена после дополнительной оценки ситуации.
Власти планируют провести консультации, в том числе с представителями Вооруженных сил Норвегии, чтобы определить дальнейшую судьбу объекта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.