Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 16

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадали 58 человек, ещё пятеро могут оставаться под завалами, сообщили в МЧС.

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР увеличилось до 16 человек. Об этом 23 мая сообщили в МЧС России. Всего пострадали 58 человек. Из-под завалов извлекли тела еще четверых погибших. По предварительным данным, под обломками могут оставаться пять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели вручную разбирают завалы после украинского удара по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Кадры с места трагедии 23 мая показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На видео видно, что одна часть здания практически полностью разрушена, другая — уцелела. Внутри сохранившегося корпуса разбросаны личные вещи студентов, осколки стекол и фрагменты кровли. Из-под завалов извлекают тела погибших. Периодически объявляется минута тишины, чтобы спасатели могли прислушаться и найти людей. На месте работают психологи, оказывая поддержку пострадавшим и их родственникам.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин назвал удар террористическим, подчеркнув, что военной инфраструктуры в районе не было. Позже место обрушения вновь атаковали беспилотники — из-за этого спасателям пришлось временно прерывать работу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.