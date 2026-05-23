Тамагочи снова в моде: ностальгия 1990-х превращается в аксессуары

Легендарный цифровой питомец получил новую жизнь.

Культовая игрушка 1990-х, за которой когда-то следили миллионы детей по всему миру, спустя почти 30 лет получает вторую жизнь. Теперь Тамагочи возвращается не как карманный питомец, а как часть модной коллекции аксессуаров. Бренд Casetify объединился с Bandai America — компанией, которая владеет правами на Тамагочи, чтобы выпустить совместную линейку товаров. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Что вошло в коллекцию

В продаже появятся чехлы для смартфонов, ремешки, подвески, аксессуары для наушников и другие мелочи для повседневного использования.

Отдельное внимание — специальной версии самой игрушки. Casetify выпустит ограниченное Тамагочи-устройство с собственным дизайном. Цена — около 43 фунтов стерлингов (более четырех тысяч рублей).

«Вдохновленный ностальгической цифровой эстетикой Tamagotchi, коллекция сочетает яркие цвета, знаковых персонажей и причудливые дизайны в стиле наклеек на различных чехлах для телефонов, технических аксессуарах и специальных товарах», — объяснил бренд Casetify.

Ностальгия, которая снова продается

Новая линейка явно рассчитана на миллениалов, которые выросли с Тамагочи и до сих пор с теплотой вспоминают своих виртуальных питомцев в соцсетях. Интерес к теме подогревают и знаменитости. Например, актриса Хилари Дафф призналась, что раньше у нее было сразу несколько таких игрушек.

Как все начиналось

Оригинальный Тамагочи появился в 1996 году. Название образовано от японского слова «тамаго» (яйцо) и английского «watch» (часы).

Игра представляла собой цифрового питомца, за которым нужно было постоянно ухаживать: кормить, лечить, убирать и следить за его настроением. Всего существовало около 35 разных персонажей, а показатели голода и счастья нужно было контролировать постоянно. В ранних версиях не было паузы — питомца приходилось проверять каждые полчаса, иначе он мог «погибнуть».

Из-за этого школьники по всему миру часто отвлекались на уроках, а в некоторых школах игрушку даже запрещали. Тем не менее Tamagotchi стал глобальным хитом — было продано более 100 миллионов экземпляров. Игрушку даже хвалили за то, что она учила детей заботе и ответственности.

Новая версия и цены

Обновленная коллекция Casetify выйдет 29 мая. Помимо основной игрушки, в линейке есть чехлы, брелоки, держатели для наушников и другие аксессуары. Также появятся коллекционные карточки Тамагочи с разными уровнями редкости — от обычных до ультраредких.

