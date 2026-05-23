Мешает работе: из Windows призвали удалить «Пасьянс»

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Производителям советуют пересмотреть набор встроенных программ в системе.

Редактор издания XDA Казим Алви заявил, что владельцам компьютеров на Windows 11 стоит избавиться от части предустановленных приложений. Материал об этом опубликован на сайте медиа.

По мнению журналиста, Microsoft намеренно наполняет операционную систему собственными сервисами, чтобы удерживать пользователей внутри своей экосистемы. При этом значительная часть таких программ, как он утверждает, практически не используется, но продолжает работать в фоне, включаясь в автозагрузку и потребляя ресурсы устройства.

Для повышения производительности Алви предложил удалить ряд встроенных решений. Среди них он выделил инструменты на базе искусственного интеллекта — Copilot и Microsoft 365 Copilot. Также, по его словам, он бы избавился от встроенных игр, включая «Пасьянс», а также от таких приложений, как Microsoft Teams, OneNote, Weather, Clipchamp, To Do, Feedback Hub и Sound Recorder.

Кроме того, эксперт отметил, что производители ПК нередко добавляют собственные фирменные программы еще на этапе установки системы. Он подчеркнул, что не призывает удалять все подряд, однако предостерег от восприятия любого предустановленного софта как действительно необходимого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.