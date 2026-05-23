«Спорт без запретов»: в США стартуют соревнования без контроля за допингом

В Лас-Вегасе 24 мая состоится дебют «Улучшенных игр» — соревнований, в рамках которых спортсменам официально разрешат использовать препараты, способные повышать физические показатели. В программу войдут четыре спортивные дисциплины, а участники, сумевшие превзойти мировые рекорды, смогут претендовать на приз до одного миллиона долларов. Среди заявленных 42 спортсменов есть и один представитель России. Об этом сообщили на сайте организаторов мероприятия.

Откуда появилась идея таких соревнований

История спорта сопровождается постоянной борьбой за преимущество. Еще в древности атлеты пытались усиливать результаты с помощью природных стимуляторов. С развитием медицины появились вещества, напрямую влияющие на силу, выносливость и скорость. Их стали относить к допингу и запрещать, поскольку они нарушают принципы честной конкуренции и могут вредить здоровью.

Контроль за запрещенными препаратами со временем стал отдельной системой. Сегодня спортсменов регулярно проверяют, а за нарушения предусмотрены серьезные санкции, вплоть до многолетних дисквалификаций. С 1999 года борьбой с допингом занимается Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Несмотря на это, полностью искоренить использование таких средств пока не удалось.

На этом фоне периодически возникает дискуссия о том, каким был бы профессиональный спорт без ограничений. Именно эта идея и легла в основу «Улучшенных игр», где участникам разрешается использовать вещества, запрещенные WADA. Сторонники формата утверждают, что так исчезает лицемерие и необходимость скрывать методы подготовки.

Проект финансируется рядом инвесторов, включая венчурный фонд 1789 Capital, который принадлежит сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также Питера Тиля, сооснователя PayPal. Организацией занимается компания Enhanced, которая рассматривает турнир как площадку для продвижения персонализированных препаратов и добавок, фактически превращая спортсменов в демонстраторов эффективности технологий.

Как пройдут соревнования

Первые «Улучшенные игры» запланированы в Лас-Вегасе и будут значительно скромнее изначальных планов, сравнимых с Олимпиадой. В итоге участие подтвердили 42 атлета. Они выступят в легкой атлетике, плавании, тяжелой атлетике и силовых дисциплинах. В плавании предусмотрены шесть мужских дистанций и две женских, а в легкой атлетике — прежде всего забег на 100 метров.

Несмотря на заявленную свободу, организаторы ввели ряд ограничений: разрешены только препараты, легальные в США и не относящиеся к наркотическим. Подготовка проходила 12 недель в Абу-Даби под наблюдением медиков. Участники соревнуются в рамках своего биологического пола, но без ограничений по экипировке.

Призовой фонд выглядит значительно выше стандартных спортивных турниров: до одного миллиона долларов за мировой рекорд, 250 тысяч — за победу в дисциплине и минимум 20 тысяч за участие. Предварительные этапы отсутствуют из-за небольшого числа заявленных спортсменов.

Кто выходит на старт

Состав участников оказался неожиданно сильным — среди них есть олимпийцы и призеры мировых турниров. Причины участия разные: от финансовой мотивации до несогласия с антидопинговой системой или отсутствия рисков из-за завершенной карьеры.

В плавании заявлены, в том числе, олимпийские и мировые призеры из США, Великобритании, Австралии, Греции и Украины. Некоторые участники ранее уже сталкивались с дисквалификациями или завершили карьеру в классическом спорте.

В легкой атлетике главным именем считается американец Фред Керли — призер Олимпиады и одновременно фигура с неоднозначной репутацией из-за прошлых нарушений.

В тяжелой атлетике выступят медалистки Олимпийских игр из Нигерии и Колумбии, а в силовых дисциплинах — исландец Хафтор Бьернссон, известный по роли в сериале «Игра престолов».

Россия также представлена: пловец Евгений Сомов примет участие в брассе на 50 и 100 метров, гарантировав себе значительный призовой минимум. Он рассматривает соревнования как возможность показать свой максимум в необычном формате.

Реакция спортивного мира

Инициатива вызвала резкое неприятие у международных спортивных организаций. МОК и WADA назвали проект опасным и противоречащим этическим нормам спорта. Руководство World Athletics выступило с жесткой критикой и предупредило об угрозе санкций для участников. Международная федерация водных видов спорта также заявила о возможных отстранениях тренеров и участников таких соревнований.

В ответ организаторы турнира подали иск в суд Нью-Йорка на 800 миллионов долларов, обвинив спортивные структуры в давлении.

При этом формальных юридических оснований для наказания спортсменов за участие в «Улучшенных играх» нет: для дисквалификации необходимо доказанное нарушение антидопинговых правил или положительные тесты. Кроме того, участники могут временно не попадать в систему контроля, делая паузу в карьере.

При этом организаторы и спортсмены не раскрывают, какие именно препараты принимаются и используются ли они вообще.

