В США заявили об отсутствии оправданий у Европы из-за игнорирования удара по ЛНР

Политолог Маркс: Европу нельзя оправдать за игнорирование атаки ВСУ на колледж

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Любая смерть гражданских людей во время конфликта — трагедия, которую необходимо предотвращать всеми возможными способами.

У Европы нет оправданий для молчания после удара Вооруженных сил Украины по зданию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом заявил американский политолог и юрист Брюс Маркс в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, западные страны должны признавать гибель людей в Луганске и других российских регионах, а не игнорировать такие трагедии. Он отметил, что нельзя оправдать ситуацию, при которой Европа не реагирует на гибель мирных жителей.

«Я не думаю, что кто-то может оправдать то, что Европа игнорирует гибель людей в России. <…> Мы должны критиковать западные страны, которые не признают гибели людей в Луганске и других частях России», — сказал Маркс.

Политолог подчеркнул, что любая смерть гражданских людей во время конфликта является трагедией, которую необходимо предотвращать всеми возможными способами. Атака на общежитие колледжа в Старобельске относится к событиям, которых не должно быть в принципе.

Маркс также связал подобные удары с необходимостью переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По мнению политолога, лидерам двух стран важно встретиться и найти путь для завершения конфликта.

Он напомнил о встрече в Белом доме, на которой Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковали лидера киевского режима Владимира Зеленского, не осознающего реальное положение дел на фронте.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса России о террористическом акте. По предварительным данным, в результате удара погибли 12 человек, 48 получил ранения. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин назвал удар по общежитию колледжа террористическим. Он подчеркнул, что атака не была связана с военными объектами, поскольку в этом районе отсутствует военная инфраструктура.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что трагедия требует честной международной оценки. При этом официальные международные организации пока не дали должной реакции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.