Число погибших при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске возросло до 11

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранены 41 человек, еще десять числятся пропавшими без вести.

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР увеличилось до 11 человек. Об этом 23 мая сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».

В результате трагедии погибли восемь девушек и трое юношей. Количество раненых увеличилось до 41 человека. Еще десять девушек числятся пропавшими без вести. Возраст большинства погибших составлял около 20 лет, а двоим из них только что исполнилось 19.

«Убийц и тех, кто их покрывает, не простим. За лицемерие и циничные высказывания западных стран о нашей трагедии им обязательно воздается», — подчеркнул Пасечник.

В ночь на 22 мая украинские вооруженные силы атаковали учебный корпус и общежитие, где проживали 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате взрыва пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это был террористический акт, так как в районе отсутствовала военная инфраструктура.

Уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова отметила, что произошедшее требует объективного рассмотрения на международном уровне, однако официальных заявлений от международных организаций пока не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.