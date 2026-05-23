Идея Мерца по Украине спровоцировала трещину внутри Евросоюза

Новый формат участия Киева в работе ЕС вызвал неоднозначную реакцию среди стран союза.

Предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза (ЕС) привело к новым разногласиям внутри сообщества. Об этом сообщило издание The European Conservative.

По данным автора статьи, инициатива Мерца была задумана как способ сдвинуть с мертвой точки процесс интеграции Киева в европейское сообщество. Однако в Брюсселе к этой идее отнеслись крайне настороженно, указав на отсутствие предварительных согласований и неудачный политический момент для подобных шагов.

«Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения. <…> Другие считают, что инициатива появилась без достаточной координации и в политически неудобный момент», — говорится в статье.

Автор публикации считает, что дискуссия вокруг идеи немецкого канцлера продемонстрировала серьезные противоречия внутри самого ЕС. По его мнению, основные проблемы связаны не столько с Украиной, сколько с отсутствием единства среди европейских стран.

«Этот эпизод демонстрирует, насколько сильно начинает рушиться европейский консенсус по вопросу расширения, как только дело доходит до конкретных шагов», — отмечается в материале издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Фридрих Мерц считает невозможным быстрое завершение переговоров о членстве Украины в ЕС. В связи с этим он предложил ввести для Украины особый статус «ассоциированного члена», который позволил бы ее представителям работать в ключевых органах Евросоюза, но без решающего голоса.

