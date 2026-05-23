Володин: Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Вячеслав Володин связал последние атаки с попыткой удержаться у власти.

Президента Украины Владимира Зеленского и его европейских союзников может ожидать суд, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в канале в мессенджере МАКС.

По словам спикера Володина, украинская сторона наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в России, прекрасно осознавая, что речь идет о мирных целях.

«Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома», — отметил он.

Володин также выразил мнение, что власти Украины пытаются сохранить свои позиции любыми средствами, включая тяжкие преступления.

«Так же, как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим. Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом. <…> Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе», — добавил он.

Он напомнил об атаке на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР и обратил внимание, что в это же время в Киеве проходила церемония перезахоронения лидеров украинских националистических движений, сотрудничавших с Третьим рейхом. Председатель Госдумы подчеркнул, что подобные действия невозможно оправдать.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа, где находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По данным МЧС на 23 мая, погибли 10 человек, 38 пострадали, еще 11 числятся пропавшими без вести.

