Бывший и нынешний подружились: женщина назвала секрет идеального развода

Окружающие часто приходят в замешательство, когда видят их всех вместе на отдыхе.

Британка превратила свой развод в пример идеального сосуществования, объединив в одну дружную компанию бывшего мужа и нынешнего жениха. Об этом сообщило Daily Mail.

Женщина признается, что окружающие часто приходят в замешательство, когда видят их всех вместе на отдыхе или в баре. По ее словам, мужчины не просто обмениваются любезностями ради детей, а являются настоящими друзьями, которые могут уйти в паб вдвоем, оставив ее дома.

У женщины трое детей: двое рождены в браке с первым мужем, а младший — от жениха. При этом оба мужчины принимают активное участие в воспитании всех наследников, не делая различий между родными и сводными братьями.

История семьи была непростой. Она долго боролась с бесплодием и лишним весом, из-за которого даже оказалась в инвалидном кресле.

Муж долгие годы был ее опекуном, но после рождения второго сына и операции по уменьшению желудка их отношения окончательно испортились.

После мирного расставания мужчина даже поселился у отца бывшей жены, чтобы быть ближе к детям. Когда в жизни женщины появился старый знакомый, ставший ее женихом, они быстро нашли общий язык.

Сейчас в их большой семье царит полное взаимопонимание. Экс-супруг часто забирает детей из школы, включая младшего сына женщины, которого он считает своим племянником.

Сами дети в восторге от такой ситуации. Когда в прошлом году пара объявила о помолвке, старший сын обрадовался, что теперь может официально называть жениха мамы отчимом.

Учителя в школах ставят их отношения в пример другим родителям, отмечая, что такое отсутствие конфликтов между взрослыми благотворно влияет на психику подрастающего поколения.

Сама женщина считает свою «сверхсмешанную» семью главным достижением в жизни.

