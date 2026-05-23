Судьбоносная находка: как брошенный в метро младенец обрел семью

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Kyle Mazza

Спустя десятилетия супруги рассказали о невероятном пути от спасения ребенка до его усыновления.

В Нью-Йорке супруги воспитали сына, которого случайно нашли на станции метро Юнион-сквер в 2000 году. Об этом сообщило The Guardian.

Мужчина, работавший в сфере социального обеспечения, обнаружил новорожденного мальчика, завернутого в толстовку, прямо у турникетов. Ребенок лежал в углу с еще не отсеченной пуповиной.

По словам мужчины, он немедленно вызвал экстренные службы и оставался с младенцем до прибытия полиции. Спустя три месяца после инцидента, во время судебных слушаний по поиску матери, судья неожиданно предложила ему самому усыновить найденыша.

Это решение стало поворотным моментом для него, который изначально даже не планировал становиться родителем.

Мужчина вспомнил, что в момент находки он был в шоке, а его сердце бешено колотилось. Его супруга была категорически против усыновления, указывая на долги и крошечную квартиру. Однако после первой же встречи с мальчиком ее сопротивление исчезло.

Пара получила право опеки прямо перед рождественскими праздниками, подготовившись к роли родителей всего за сутки. Чтобы сын чувствовал себя любимым, супруги написали для него специальную книгу о том, как зародилась их семья.

Спустя годы, когда подростком юноша искал свою биологическую мать, родители поддерживали его.

Сейчас найденному мальчику уже 26 лет, он успешно работает разработчиком программного обеспечения. Пара выпустила мемуары об этой истории, а семейная сказка превратилась в детскую книгу и анимационный ролик, чтобы показать миру разнообразие форм семейного счастья.

«Наш сын — невероятный молодой человек. Он работает за пределами штата, но, к счастью, он по-прежнему рад проводить время со своими родителями», — рассказал отец.

Спустя четверть века супруги все еще считают настоящим чудом и большой привилегией то, что именно им выпала возможность стать частью жизни этого ребенка, найденного когда-то на холодном полу подземки.

