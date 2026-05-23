Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Профессиональный астролог Татьяна Рубина рассказала, чего стоит ожидать в этом месяце.

Главная тема месяца — соединение воздушной легкости и водной глубины. Первая половина июня дарит мощный интеллектуальный импульс, который к середине месяца сменяется потребностью в сильных чувствах и ярком самовыражении.

Первая половина месяца проходит под акцентом подвижной воздушной энергии. Солнце и Венера в Близнецах создают идеальные условия для освоения новых навыков, запуска проектов и решения сложных интеллектуальных задач. Благодаря гармоничным аспектам Венеры с Юпитером и Ураном открываются неожиданные финансовые возможности: вероятны улучшение материального положения, выгодные деловые предложения, обретение верных друзей или статусных покровителей. Это идеальное время для свиданий, признаний в любви и обновления существующих отношений.

С первых чисел июня Меркурий погружается в водную гладь Рака. Коммуникации становятся эмоциональными и мягкими, обостряется интуиция, но вместе с ней растет и беспокойство ума. Настроение делается нестабильным и зависимым от внешних факторов. Напряженное влияние Нептуна и Сатурна усиливает ранимость: легко поддаться чужому влиянию и обидеться без повода.

Звезды рекомендуют не принимать важных решений в состоянии эмоционального возбуждения, а конфликтную энергию лучше направить на активные домашние дела. До 29 июня, пока Меркурий движется директно, стоит навести порядок в текущих делах, сделать резервные копии документов, запланировать крупные покупки, важные переговоры и заключение контрактов.

13 июня Венера переходит в харизматичный Лев, принося всплеск яркости и желание быть замеченными. Творческая энергия стремительно растет, появляется тяга к красивым вещам, хочется выглядеть особенно эффектно. Удачной идеей станет смена прически, покупка авторских украшений, обновление гардероба в более насыщенных тонах.

В любви все становится активнее, флирт дается легче. Однако под влиянием Плутона в чувственной сфере нарастает внутреннее напряжение, возрастает риск гордыни и столкновения эго. Экологично сбросить этот накал помогут глубокое погружение в творческие хобби, участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Новолуние в Близнецах 15 июня обнуляет лунный цикл и открывает период живого общения, новых идей и обучения. Мы с легкостью делимся мыслями и мнениями, есть все основания рассчитывать на взаимопонимание. Однако инициировать совершенно новые дела лучше спустя пару дней: в сам момент новолуния легко потерять целенаправленность. Остановить вихрь мыслей помогут умиротворяющие места — соляная пещера, парк или студия йоги. Хорошая пора для путешествий и экскурсий по родным местам.

20 июня астероид Хирон, символизирующий мост между материальным и духовным, входит в знак Тельца и до 2033 года дарит нам ключ к обретению самоценности, финансовой стабильности и глубинного ощущения безопасности.

21 июня Солнце освещает знак Рака, и наступает день летнего солнцестояния — время, обладающее особой магией и связанное с культом Солнца и Луны. Под влиянием лунного Рака мы склонны к бурным эмоциональным реакциям на мир, но одновременно становится проще обеспечить комфортную жизнь себе и семье.

Напряженное влияние Нептуна может усиливать внутреннюю неуверенность, слезливость и склонность к самообману. Прекрасный повод взять отгул или отпуск, чтобы провести время с близкими, заняться домом и семьей. Повышается вероятность зачатия.

Марс весь месяц будет находиться в Тельце, способствуя извлечению выгоды и проведению разноплановых финансовых операций, в том числе связанных с недвижимостью и имущественными вопросами. А с 28 июня источник активности переходит в Близнецы, резко ускоряя реакции и включая режим многозадачности.

Чтобы избежать выгорания и информационной перегрузки, фильтруйте входящие данные и избегайте распыления на десяток мелких задач. Хороший аспект с Юпитером помогает реализовать крупномасштабные планы, способствует материальному достатку. Это влияние особенно благотворно скажется на спортсменах, ученых, предпринимателях и всех творческих деятелях.

Однако стремительный марсианский старт почти сразу замедляется: с 29 июня Меркурий становится ретроградным. Умственные и организационные процессы затормаживаются, происходит возврат к старым вопросам и бытовым проблемам, учащаются ошибки из-за невнимательности и сбои в намеченных планах.

Финальное полнолуние 30 июня, называемое Клубничным, встречает нас в сдержанном и холодном Козероге. Придется искать баланс между желанием реализации в профессиональной сфере и интересами домочадцев. Энергии полнолуния подходят для финальной стадии долгосрочных проектов и построения совместных планов на будущее с членами семьи. Берегите спину, суставы и колени; особенно полезны активные движения: быстрая ходьба, легкий бег, зарядка.

Знак Льва в этом месяце пополнит мудрый Юпитер, где пробудет целый год. Мы почувствуем усиление жизненной энергии, творческой динамики и веры в собственные силы. Желание блистать, творить и получать признание растет. Не бойтесь проявлять лидерские качества, модернизировать свои проекты и экспериментировать. Июнь становится периодом мощных энергетических перестроек, требующих интеллектуальной гибкости и глубокой эмоциональной вовлеченности.

