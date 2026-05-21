Лавров заявил об угасании интереса США к украинскому урегулированию

Белый дом открыто говорит, что пусть Европа занимается Украиной.

Сергей Лавров констатировал заметное охлаждение американского энтузиазма в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел России рассказал в интервью Шанхайской медиагруппе, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, команда президента Дональда Трампа стала единственным руководством в мире, публично признавшим необходимость разбираться с корневыми причинами кризиса. Однако этот запал, судя по всему, иссяк.

«Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», — заявил глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва добьется поставленных целей при любом развитии событий. На этом же фоне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уже несколько раз заявлял о желании посетить Москву вместе с предпринимателем Джаредом Кушнером, однако конкретные даты пока не согласованы.

