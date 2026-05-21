«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Marco Iacobucci

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его откровения спровоцировали необычную реакцию верующих во время публичного выступления.

Папа римский Лев XIV во время встречи с верующими в Ватикане раскрыл свои любимые добавки к хот-догам. Об этом сообщило Daily Mail.

Понтифик, который является первым в истории американцем на престоле святого Петра, подтвердил, что обожает фастфуд. Общаясь с паствой, он сначала в шутку отметил, что предпочитает сосиску в булке «только с горчицей». Затем быстро поправил себя, добавив, что любит сочетание горчицы и кетчупа.

На эти откровения один из присутствующих отреагировал весьма оригинально, бросив в сторону Папы Римского мягкую игрушку в виде хот-дога, которую глава церкви попытался поймать.

Понтифик уже не первый раз демонстрирует свою простоту и современные вкусы, становясь героем обсуждений в прессе и социальных сетях. Ранее преданные католики из Чикаго, родного города Льва, присылали ему любимую пиццу, упакованную в сухой лед для сохранности при перелете через океан.

Летом прошлого года во время объезда площади Святого Петра Лев XIV получил свежую пиццу прямо из рук молодой американки. Очевидцы вспоминали, что он буквально просиял от радости при виде знакомого блюда.

Дополнительную популярность главе Ватикана принесли не только пищевые пристрастия, но и его гардероб. Совсем недавно он стал настоящей иконой стиля в интернете после того, как в трейлере документального фильма о его жизни папа появился в кроссовках Nike.

Сочетание традиционного церковного облачения с белоснежной спортивной обувью, украшенной узнаваемым логотипом, вызвало бурную реакцию. Пользователи социальной сети X назвали его «самым крутым папой в истории».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.