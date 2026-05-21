Классика покорила: восемь русских романов вошли в британский рейтинг 100 лучших книг

Восемь произведений русских писателей вошли в список 100 лучших романов, изданных на английском языке. Рейтинг был составлен британским изданием The Guardian.

В рейтинг включены как книги, изначально написанные авторами в эмиграции на английском, так и классические тексты в переводе. Оценка производилась на основе мнения профессионального сообщества, состоящего из 172 специалистов, включая критиков, литературоведов и писателей.

Каждый участник опроса формировал собственный топ-10, а финальный результат зависел от частоты упоминаний конкретных произведений и их позиций в личных списках экспертов.

Организаторы подчеркнули, что современные предпочтения меняются. Например, в списке стало значительно больше авторов-женщин по сравнению с началом столетия.

Наиболее высокие позиции среди отечественных литераторов занял Лев Толстой. Его роман «Анна Каренина» расположился на шестой строчке, а эпопея «Война и мир» заняла почетное седьмое место.

Владимир Набоков представлен в перечне двумя англоязычными работами: «Лолита» оказалась на 25-й позиции, а «Бледный огонь» — на 29-й.

Творчество Федора Достоевского также отмечено дважды: «Братья Карамазовы» получили 28-е место, в то время как «Преступление и наказание» заняло 69-ю строчку рейтинга. Кроме того, в сотню лучших включили «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова (66-е место) и масштабное полотно Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», которое эксперты определили на 91-ю позицию.

Первую тройку мирового литературного олимпа по версии издания заняли романы «Миддлмарч» Джордж Элиот, «Возлюбленная» Тони Моррисон и «Улисс» Джеймса Джойса.

Составители рейтинга уточнили, что отбор жестко ограничен языковым критерием. В список попадают только те книги, которые доступны широкому англоязычному читателю. Тексты, не имеющие качественного перевода на английский, не могли претендовать на место в топе.

