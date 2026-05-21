«Не держите зла на журналистов»: IVAN призвал Пересильд забыть плохие статьи СМИ

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певец вспомнил, как сам в 2016 году на Евровидении получил в свой адрес огромную порцию негатива.

Белорусский певец Александр Иванов, более известный под сценическим именем IVAN, призвал всех, в частности, заслуженную артистку России Юлию Пересильд, не так категорично относиться к броским заголовкам журналистов. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения Шуры.

Артист вспомнил, как сам в 2016 году на Евровидении получил в свой адрес огромную порцию негатива. Тем не менее, он не обращает внимания на неправильные трактовки в СМИ и уж тем более не держит зла на журналистов — это пустое дело.

«Вспомни Евровидение 2016 года, как я появился на сцене и сколько хейта я отхватил в этот момент. От неправильных трактовок журналистов до сообщений в соцсетях всего-всего этого. Нормально к этому относиться, это жизнь, друзья мои. Поэтому не держите зла на журналистов», — посоветовал IVAN.

За что Юлия Пересильд разозлилась на журналистов

Актриса Юлия Пересильд обрушилась с критикой на журналистов за статьи о старшей дочери Анне. Гневное обращение она выложила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, представители прессы так и жаждут переврать все сказанное, из всего сделать «желтуху» и «перчик». Речь идет о последних статьях в СМИ, где говорится про то, что 16-летняя Анна намерена покинуть школу до 11 класса.

Кроме того, Пересильд пообещала, что больше не будет комментировать СМИ свою личную жизнь и отвечать на вопросы о семье. Актриса уверена, что журналисты из любого ее высказывания обязательно сделают «скандал».

