«Спасибо ему»: Догилева рассказала об отношениях с Мишиным

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За плечами 18 лет совместной жизни, где было все: страсть, любовь, скандалы и расставания. Как сейчас относятся друг к другу бывшие супруги?

Народная артистка России Татьяна Догилева призналась, что сохранила с бывшим мужем, писателем и драматургом Михаилом Мишиным, теплые отношения и даже с ним регулярно видится. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XIII Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

«Чаще всего, как это ни смешно, я вижусь с бывшим мужем, (у нас. — Прим. ред.) прекрасные отношения», — рассказала актриса.

Догилева рассказала, что помогло восстановить их общение. По ее словам, они вместе пережили тяжелый период в виде развода, после чего пришло понимание, что есть общая дочь Екатерина, ради которой стоит оставить все обиды и выяснения в прошлом.

Кроме того, они были вместе 18 лет, много чего прошли, и уже давным-давно стали друг другу близкими людьми.

«Я всегда могу обратиться с любой просьбой о помощи, спасибо ему», — добавила актриса.

Татьяна Догилева и Михаил Мишин

Роман драматурга Михаила Мишина и актрисы Татьяны Догилевой начался на съемках фильма «Вольный ветер», где Мишин, пораженный талантом Догилевой, сразу увидел в ней главную героиню.

На съемочной площадке Татьяне шепнули: в нее влюблен режиссер. Догилева решила, что это пожилой Ян Фрид и усмехнулась: «Да, я нравлюсь старичкам». Лишь позже она выяснила, что речь о его помощнике и сценаристе Мишине.

С ним она столкнулась только в последний день съемок. Они разговорились, будто знали друг друга всю жизнь. Догилева была уверена, что их роман будет ярким, но скоротечным, ведь Мишин женат.

Их отношения развивались бурно: сценарист метался между семьей и новой любовью, а Татьяна не хотела быть любовницей, поэтому пара то сходилась, то расставалась.

В итоге Мишин развелся, и они поженились, но брак оказался непростым — Догилева не была готова к семейной жизни, а в 90-е годы столкнулась с профессиональным кризисом. Поддержка мужа и рождение дочери Кати помогли актрисе преодолеть депрессию, однако творческие разногласия и взаимные претензии привели к разводу спустя почти 20 лет.

Как ранее писал 5-tv.ru, Татьяна Догилева верит комплиментам в свой адрес лишь на четверть, поскольку хорошо знает законы публичного мира и сама часто говорит приятные слова другим людям.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.