Четыре пациента, ноль наказаний: дело хирурга Елагина закрыли по сроку давности

Илья Елагин вернулся к работе.

Вспыхнувший скандал в элитной московской клинике Тимура Хайдарова получил неожиданную развязку. Печально известный штатный хирург Илья Елагин, которого обвиняли в гибели пациентов, вернулся к работе. Дело против него закрыли по истечению срока давности, и теперь врач снова ведет приемы и проводит операции.

Наша съемочная группа первой попыталась поговорить с хирургом, что из этого вышло — расскажет корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Еще недавно он находился под домашним арестом после смерти пациента. Наша съемочная группа попыталась попасть к нему на прием, чтобы узнать, как он работает сегодня. Но как только врач понял, что перед ним журналисты, поспешил выпроводить нас за дверь.

Всего год назад его имя гремело в связи с трагическими событиями в клинике «Ай Кью Пластик» звездного хирурга Тимура Хайдарова.

Филиал израильской клиники расположен на территории Международного медицинского кластера в Инновационном центре «Сколково». Включает в себя два корпуса. В первом проводят консультации и диагностику, во втором — хирургические операции. Каждый вторник здесь Илья Елагин и принимает тех, кто по тем или иным причинам хочет что-то изменить в своей внешности.

Доверился Илье Елагину и предприниматель Петр Гаврилов. В середине февраля 2024 года Петру провели операцию по резекции желудка. Вскоре начались осложнения. Повторная операция не помогла. Гаврилова увезли в государственную больницу, где он впал в кому и скончался.

«И когда вот просто сказали, что брата нет — я не мог в себя прийти. Я сижу дома и не понимаю, ехать в больницу или что мне делать. Я понимаю, что в моей жизни все рухнуло, а представляете, что с его женой в положении творилось? Он даже свою дочку не смог увидеть», — сказал брат Петра Гаврилова Арон Гаврилов.

Кадры из операционной, которые удалось получить нашей программе. На них хирург Илья Елагин и ассистент Тамерлан Кадзаев проводят Гаврилову повторную операцию. Сделано это было с большим опозданием — лишь спустя 30 часов после того, как пациент стал жаловаться на сильные боли. Сам Тимур Хайдаров, наблюдавший за происходящим, признал, что в случившемся виноваты врачи.

Сегодня Илья Елагин предпочитает хранить молчание, лишь улыбаясь в ответ на вопросы о трагических событиях.

И это неудивительно, ведь от рук Ильи Елагина скончался не один пациент. В материалах уголовного дела фигурируют как минимум четыре смерти всего за два года. Последний случай произошел уже после освобождения хирурга из-под домашнего ареста — в октябре прошлого года. Елена Крымская хотела избавиться от ожирения в клинике Фомина, но лишилась жизни. У нее остались муж и маленький ребенок.

«И вот меньше всего хотелось оказаться в этой ситуации правым. Но когда продлевали домашний арест — я на суде каждый раз говорил, что вот вы отпустите, и еще кто-то умрет. К сожалению, именно так и произошло», — сказал адвокат Арона Гаврилова Александр Булавин.

Но за смерть Петра Гаврилова, как и за другие летальные исходы, ответственности так никто не понес. Дело закрыли по истечении срока давности.

Cовладелица клиники «Ай Кью Пластик» Светлана Сильваши даже задумалась об отъезде из страны. Об этом она общалась в переписке с коллегами, называя астрономическую сумму — 100 миллионов рублей и выше — необходимою, чтобы закрыть уголовное дело. Дело закрыто. И это вызывает огромное количество вопросов у пострадавших. Пока они бьются в судах за справедливость, Илья Елагин продолжает свои операции.

