Перекрыты дороги и повреждены дома: землетрясение в Перу спровоцировало оползни
Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru
Толчки ощущались и в столице страны.
Землетрясение в Перу спровоцировало сильные оползни — под толщами песка оказались люди. К этой минуте известно о 30 пострадавших.
Колебания магнитудой более шести начались во вторник на юге страны и ощущались даже в столице, находящейся в сотнях километров от эпицентра.
Стихия обрушила песчаные склоны в туристической зоне и перекрыла несколько дорог — спасатели уже приступили к расчистке. Повреждены жилые дома и магазины, частично обрушилась башня городского собора и здание университета.
