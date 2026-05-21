Счет идет на минуты: что делать при укусе пчелы или осы и как распознать аллергическую реакцию

Атака жалящих насекомых может быть смертельно опасна, если вовремя не оказать пострадавшему необходимую помощь.

Правила первой помощи при укусе пчелы или осы должен знать каждый, так как в случае аллергической реакции речь может идти о жизни и смерти. В некоторых случаях счет идет буквально на минуты. Журналисты Life.ru в своем материале собрали основные тревожные сигналы и объяснили, как защититься от опасного жала.

Большинство людей нормально реагируют на укусы насекомых. Локальная реакция ограничивается покраснением размером с монетку, терпимой болью, небольшой припухлостью и зудом, и все проходит спустя пару часов. Бывает и так, что отек распространяется чуть дальше места поражения.

Если опухла вся конечность, зуд усиливается, на коже появляется сыпь или крапивница, это аллергия. Человек задыхается, краснеет или бледнеет, у него першит в горле, выделяется холодный пот, учащается пульс, возникает тошнота, рвота. Заметив подобные симптомы, как можно скорее вызывайте скорую помощь. Пока медики в пути, нужно удалить из раны жало.

Осы не оставляют жало с ядом, в отличие от пчел. Выдавливать его нельзя, лучше соскрести его сбоку ногтем, тупой стороной ножа или пластиковой картой. Затем нужно промыть место укуса холодной водой с мылом, приложить смоченный антисептиком ватный диск, а затем холодный компресс. При мучительном зуде поможет антигистаминный препарат, но принимать его надо внутрь, пораженную кожу ничем мазать нельзя.

Анафилактический шок может убить человека за пять минут

Укус пчелы вызывает тяжелую аллергию в 1% случаев в течение 5-20 минут. Страшнее всего анафилактический шок — резкое падение давления, потеря сознания, судороги, остановка дыхания. Необходимо вызвать скорую, уложить пострадавшего на спину, приподнять его ноги на 30 градусов, а голову повернуть набок. По возможности сразу же используйте автоинжектор с адреналином (эпинефрином) — укол в переднюю наружную поверхность бедра прямо через одежду. Доза для взрослого — 0,5 миллилитра, для ребенка до 25 килограммов — 0,15 миллилитра.

В группе риска не только аллергики, но и маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди. Иногда аллергия проявляется отсроченно, даже если самочувствие в норме, лучше показаться врачу. Если у вас или ваших детей уже случалась аллергическая реакция, обратитесь к доктору, получите рецепт на автоинжектор и всегда носите его с собой.

Чтобы избежать укуса, избегайте встречи с пчелами и осами, не ходите босиком по траве, не пользуйтесь сладкими духами и яркой косметикой на природе. Пейте из прозрачных бутылок и закрывайте их сразу. Если перед вами пчела, спокойно отойдите, не машите руками и не бегите. И не забывайте, что осы — не единственная угроза, есть еще и клещи!

