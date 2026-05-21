«Новый взгляд»: Хабенский заступился за скандального «Гамлета» с Борисовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Спектакль режиссера Андрея Гончарова вызвал множество споров, а Олега Меньшикова даже заставил публично материться.

Народный артист России, художественный руководитель Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова и исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский высказался о спектакле «Гамлет» с участием Юры Борисова и Ани Чиповской, который жестко раскритиковали некоторые работники искусства. Премьера постановки на сцене МХТ превратилась в скандал, который обсуждают вторую неделю.

Так, народный артист РФ и худрук Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков был не просто недоволен, а натурально возмущен. Он даже записал видеообращение, в котором назвал спектакль катастрофой, сравнил с современным КВН и несколько раз нецензурно выругался.

В интервью журналистам «БИЗНЕС Online» Хабенский защитил коллег по театру и отметил, что «Гамлет» Уильяма Шекспира может обрести современный дух, но при этом останется «историей перехода из детства во взрослый мир». Артист удивлен столь бурной реакции на постановку и не считает ее издевательством над классикой. Более того, полярность мнений видится Хабенскому хорошим знаком.

«Зная Андрея Гончарова (Режиссер спектакля. — Прим. ред.), его характер и творческое упрямство, я понимаю, что он еще будет доводиться до совершенства… Нет ни одного равнодушного зрителя, никто не выходит после спектакля спокойным. А для театра это гораздо лучше, чем молчание», — сказал он.

Константин Юрьевич не намерен отменять «Гамлета». 21 год назад он и сам играл в одноименной постановке Юрия Бутусова в МХТ, исполнял роль Клавдия. В каждом варианте прочтения произведения Шекспира свой театральный язык, но оба они остаются высказываниями, которые достойны быть услышанными.

«Я принимаю этот подход. Я вижу в нем новый взгляд, новое дыхание, новое отношение к великому Шекспиру. Ведь любой „Гамлет“ — это только повод поговорить о человеке и человеческих отношениях», — заключил Хабенский.

Ранее в интервью 5-tv.ru актриса Аня Чиповская рассказала, что думает о хейтерах нового «Гамлета».

