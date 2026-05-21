Здоровье, конечно, самое главное в жизни, но про удовольствия забывать точно не стоит.

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ред.) уверен, что лучший спорт для него — это регулярные забеги к холодильнику. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на своем дне рождения.

«Какой вид спорта? Спорт — идти до холодильника. Вот мой спорт. Туда-обратно, туда-обратно», — посмеялся Шура.

При этом артист согласен с мнением, что самое важное — это здоровье. Только, на минуточку, здоровый образ жизни заключается и в сбалансированном питании, а у певца, как выяснилось, с этим не все так замечательно — уж сильно любит поесть, особенно сладкое.

«Пожрать люблю! Все сожру, рыбу не ем, остальное ем все. Я без сладкого не могу, потому что колю уколы красоты. Никогда сладкое не любил, сейчас тоннами сладкое жру, и мне это нравится», — заявил артист.

Жить в удовольствие, по мнению Шуры, — это есть все, что захочется, и наплевать на побочки от уколов красоты. А что? Хороший подход! Никаких нервов — только радость.

