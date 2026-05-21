«Не сможет выжить»: Рютте предрек конец Украины без западного оружия

Фото: Reuters/Omar Havana

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Несмотря на шаткое положение Киева, страны НАТО не спешат делиться и отдавать по четверти от ВВП на его поддержку.

Украине жизненно необходимы постоянные поставки военной техники и оружия от стран Запада. В противном случае ее ждет неминуемое поражение. Об этом сообщается в материале газеты The Guardian со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Украина не сможет выжить без этого важнейшего потока американской техники и промышленной продукции в Украину, включая противоракетные системы, противоракетные комплексы и перехватчики. Это крайне важно», — сказал он.

По словам Рютте, киевский режим держится и продолжает свое существование только за счет регулярной помощи от сочувствующих западных государств. Он также подчеркнул, что особенно остро Украине не хватает систем противоракетной обороны.

Генсек прокомментировал свою идею предоставления странами НАТО четверти своего ВВП (валовой внутренний продукт. — Прим. ред.) на помощь Киеву. Как отметил Рютте, участники альянса сильно противятся данной инициативе. Он заявил, что его роль заключается в периодическом выдвижении «смелых предложений», но конкретно это, скорее всего, не будет принято.

В заключение Рютте отметил, что хочет, чтобы союзники в честном диалоге выяснили, как они смогут разделить бремя поддержки Украины.

В декабре генсек НАТО сообщил, что в 2026 году альянс каждый месяц будет тратить на оружие для Киева один миллиард евро. И только в мае журналисты газеты The Washington Post выяснили, что некоторые союзники США отказалась передавать Киеву ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По данным издания, администрация Дональда Трампа не направила Незалежной уже обещанную технику после начала конфликта с Ираном. В связи с этим европейские чиновники боятся дефицита американского оружия, который ударит по украинскому направлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дроны ВСУ вызвали настоящую панику в Литве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.