Суд в Москве отправил в колонию братьев, вскрывших сейф по заданию мошенников

Близнецы передали неизвестному более трех миллионов рублей и документы из чужой квартиры.

Суд в Москве сегодня вынес приговор двум братьям, которые вскрыли сейф в чужой квартире по заданию мошенников. Подростки были уверены, что помогают полицейским, но повлияло ли это на решение судей — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Они мечтали стать полицейскими — учились в юридическом колледже, жизнь посвятили спорту — стена усыпана медалями за успехи. Но всего один телефонный звонок перевернул судьбу близнецов. Вместо службы в органах братья отправятся за решетку.

По решению суда близнецов приговорили к двум годам лишения свободы. По версии следствия, братья — исполнители преступной схемы. В ноябре 2025 года они, по указанию мошенников, вскрыли сейф семьи, чья дочь тоже оказалась под влиянием телефонных аферистов.

Денису Нестерову позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя оформлена доставка. Схема проста: для получения нужно назвать код из СМС. А дальше по уже известному сценарию: уведомление из Госуслуг, взлом личного кабинета. Вскоре с парнем связался якобы сотрудник ФСБ с делом государственной важности. В тайну разрешили посвятить только брата-близнеца.

«Денис побаивался немножко. Он инвалид детства, ему в жизни досталось очень тяжело, поверьте мне. Дмитрий всегда за него заступался. Почему Дмитрий и попал сразу. Он всегда заступался за своего брата», — сказал дедушка Дениса и Дмитрия Нестеровых Виктор Филатов.

Братьям Нестеровым рассказали, что оперативники давно следят за подозреваемыми в госизмене, и они должны помочь сотрудникам спецслужб. Близнецам дали важное задание — вскрыть сейф с деньгами и секретными документами.

«Дедушка, мы же помогали нашим сотрудникам бороться со спецслужбами Украины. „Мы делали хорошее, нужное дело для нашей страны“, — они были уверены. — Да, нам пообещали деньги. Мы думали вам помочь, и помощь эта от сотрудников ФСБ — премия», — рассказал дедушка Дениса и Дмитрия Нестеровых Виктор Филатов.

На месте братьев встретила 14-летняя школьница, которая была уверена, что тоже сотрудничает со спецслужбами. Нестеровы вскрыли сейф, параллельно фиксируя все на телефон. После «успешной» операции близнецы уехали на такси и ждали звонка от куратора для передачи денег. Все содержимое сейфа — это больше трех миллионов рублей — Нестеровы передали неизвестному, назвав при этом кодовое слово «Болгарка».

«Они привезли сейф этот, инструменты взяли какие-то, которыми они должны были это распилить. Это осознанно, не дали ключи, не дали код, я не знаю, как их обрабатывали», — поделилась пострадавшая Ольга Стадальникас.

Когда к Нестеровым пришли реальные силовики, братья показали и взломанный сейф, и загранпаспорта якобы завербованной семьи. Предоставили и переписку с лжесотрудником ФСБ. Родственники и друзья Нестеровых уверены, что близнецы попали под влияние мошенников и верили, что защищают Родину.

«К сожалению, мошенники развиваются, и они сделали большой шаг в сторону нашего подрастающего поколения и начали вербовать, в том числе и детей, которым уже исполнилось 14 лет», — объяснил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

В детстве оба брата перенесли заболевания, которые делают их психологически уязвимыми. Денис — инвалид третьей группы, наблюдается у невролога.

«В любом случае наша позиция остается такая же, какая была во время прений и во время всех заседаний. Мы считаем, что Нестеровы являются невиновными. Инкриминируемое деяние в отсутствие состава преступления, предусмотренного указанной статьей. Мы в любом случае будем обжаловать приговор», — сказала адвокат Дениса и Дмитрия Нестеровых Елизавета Панина.

Семья открыто говорит: вместо того, чтобы искать организаторов преступной схемы, наказывают тех, чью вину проще доказать. Родственники намерены обжаловать решение суда и добиться как минимум домашнего ареста.

