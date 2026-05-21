Вето как козырь: Трамп может обойти решение Сената по Ирану

Конгресс США пытается ограничить военные полномочия президента на фоне затянувшегося конфликта.

Одним постановлением президенту США Дональду Трампу даруют финансовую амнистию, а другим решением Конгресс США решил охладить его амбиции. Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении военных полномочий президента. Теперь глава Белого дома на любые военные действия в Иране должен получать одобрение. Но у Трампа опять есть козырь в рукаве, какой — объяснит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Особенности американской системы — сенаторов перечисляют, но в зале они появляться не спешат. Хотя на повестке важный вопрос: вынести ли на общее голосование резолюцию, которая запретит Трампу продолжать войну с Ираном?

«За» — 50, «против» — 47. Предложение принято.

За почти три месяца войны голосовали восемь раз. Впервые больше тех, кто «за» прекращение конфликта. Это удар по Трампу от его собственных однопартийцев — в стане республиканцев сразу несколько перебежчиков.

И в таких обстоятельствах Трамп вынужден смотреть предателям в глаза, устраивать для членов Конгресса пикник на лужайке Белого дома. И, по сути, оправдываться.

«Мы собираемся закончить эту войну очень быстро. Они так сильно хотят заключить сделку, они устали от этого», — заявил президент США Дональд Трамп.

Непонятно, кого скорее убеждает американский президент — конгрессменов или себя. С каждым днем войны проблем копится все больше. Наконец официально представлен документ, в котором потери США разложены по полочкам.

«Только авиационной техники США потеряли 42 единицы. 5 истребителей, 11 самолетов, один вертолет, 25 беспилотников. Уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3 Sentry стоимостью 700 миллионов долларов. Но главная имиджевая потеря — истребитель пятого поколения F-35», — сказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ударов по имиджу в целом немало. Чиновники Пентагона нехотя, но теперь официально признают удар по школе для девочек в Минабе — в первый же день войны. Тогда погибли 175 человек.

То есть оппонентов у американского президента становится все больше, а рейтинги падают все ниже. «Протестное» голосование в Сенате — просто еще один симптом.

«Некоторые представители Республиканской партии не считают, что Трамп сможет победить», — объяснил политолог Алексей Ярошенко.

«Он может наложить вето, а для преодоления вето президента уже понадобится две трети голосов. Так что пока это шоу не закончено», — заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Трамп и сам это хорошо понимает. Слишком глубоко Штаты увязли на Ближнем Востоке. Мирные переговоры зашли в тупик, а значит, время снова угрожать.

«Нам необходимо открыть пролив. Он должен открыться немедленно. В идеале я бы хотел, чтобы погибло мало человек, а не много. Мы можем сделать и так, и так», — сказал Дональд Трамп.

