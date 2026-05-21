Цель обнаружили на правом берегу Днепра во время воздушной разведки.

Расчет беспилотного летательного аппарата Zala группировки войск «Днепр» обнаружил пункт управления дронами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Запорожской области и скорректировал удар артиллерии по цели.

Во время воздушной разведки оператор заметил движение противника в заброшенном населенном пункте. После радиоперехвата и анализа перемещений стало известно, что в полуразрушенном здании был оборудован пункт управления беспилотниками ВСУ.

Данные о местонахождении объекта передали на командный пункт артиллерийского дивизиона. Артиллеристы нанесли точный удар, а средства объективного контроля в реальном времени зафиксировали вторичную детонацию. Это подтвердило поражение личного состава и средств огневого поражения противника.

Комплексы Zala применяют на разных направлениях. Они помогают вести разведку, наводить огонь и поражать цели противника, подтверждая эффективность в боевой работе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

