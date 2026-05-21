Трамп заявил о готовности действовать при получении неправильного ответа Ирана

Американский лидер назвал ситуацию на переговорах с Тегераном пограничной. Она должна разрешиться в течение нескольких дней.

Президент США Дональд Трамп ждет от Ирана конкретного решения по итогам прошедших переговоров. И только того, на которое сам и рассчитывает. В противном случае, подчеркнул американский лидер в ходе беседы с журналистами, исламской республике стоит ждать последствий. Неправильный ответ станет для Вашингтона сигналом к действиям.

«Мы должны получить полностью правильные ответы. Это должны быть полностью, на 100% хорошие ответы», — заявил Трамп.

Глава Белого дома назвал нынешнюю ситуацию на переговорах с Тегераном пограничной. И добавил, что если не получит «хороший ответ», события будут развиваться быстро. Соединенные Штаты, по словам президента, планируют ждать решения Ирана еще несколько дней. В случае положительного ответа иранской стороне удастся сохранить «много времени, сил и жизней», подчеркнул Трамп.

«Мы готовы к действию», — подытожил он.

Ранее американский лидер настаивал на открытии Ормузского пролива, но при этом отказывался идти на уступки и смягчать санкционное давление на Иран, пока не будет заключено соглашение. Когда же договор будет подписан, США, по его словам, смогут восстановить исламскую республику и «сделать ее действительно хорошим местом для людей».

Тем временем рвение Трампа пытаются ограничить даже американские представители власти. Как сообщал 5-tv.ru, Сенат впервые одобрил законопроект об ограничении военных полномочий президента. Теперь только при условии одобрения Конгресса глава государства сможет начать какую-либо операцию против Ирана. Законопроект утвердили с седьмой попытки.

