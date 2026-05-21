Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая

Повышенный геомагнитный фон проявит себя в последние три майских дня.

В космосе солнечная активность практически сошла на нет — начинается «мертвый сезон». Ожидается несколько дней полного затишья, а затем на левом краю Солнца появятся новые активные центры, которые в данный момент скрываются на обратной стороне. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 21 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в четверг, 21 мая, геомагнитная обстановка обещает быть стабильной и не шокировать никакими «сюрпризами».

Вероятность возникновения магнитной бури составляет скромные 7%. Прогнозируемый индекс Ap ожидается на уровне 8, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 140 единиц.

При этом уровень геомагнитных возмущений составит 2–2,5 балла, что выше обычного фона, но находится в пределах допустимого.

Прогноз магнитных бурь в оставшиеся дни мая

Спокойная обстановка ожидается и 22 мая. В субботу, 23 мая, уровень геомагнитной активности составит около 4 баллов, что соответствует «оранжевому» уровню.

С 24 по 26 мая снова наступит период «геомагнитного затишья» — уровень упадет до приятных 2 баллов (зеленый). Уже 27 мая вероятно возбуждение магнитосферы до уже знакомых 4 баллов.

Повышенный геомагнитный фон проявит себя в последние майские дни, с 28 по 31 число. Он повысится до 3 баллов, что соответствует «зеленому» уровню.

Атмосферное давление 21 мая в Москве и Санкт-Петербурге

Согласно заявлениям Гидрометцентра, оптимальное атмосферное давление для Москвы составляет в пределах 740–750 мм рт. ст.

В столице днем и ночью 21 мая ожидается атмосферное давление выше нормы — 752 мм рт. ст. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Комфортное атмосферное давление в Санкт-Петербурге считается в пределах 750–765 мм рт. ст. В четверг, 21 мая, давление будет находится в пределах допустимого, хотя и на верхней границе — 762-763 мм рт. ст. в дневное и ночное время.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это временное возмущение магнитного поля Земли, которое вызвано усиленными потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.

В обычных условиях эти потоки проходят мимо нашей планеты, но во время солнечных вспышек и выбросов их количество резко возрастает. Когда такие потоки достигают Земли, они вызывают колебания и возмущения в ее магнитосфере.

Степень возмущения измеряют с помощью индекса Кр, где:

0–3 баллов — магнитосфера спокойная, влияния на людей и технику нет.

4 балла — состояние магнитосферы возбуждено, это предвестник бури.

5 баллов и выше — начинается магнитная буря. Чем выше балл, тем сильнее воздействие на технику и самочувствие людей.

Что делать во время магнитной бури

Кардиолог Марина Орлова отметила, что в дни магнитных бурь важно особенно внимательно относиться к своему психоэмоциональному состоянию и здоровью. По ее словам, неблагоприятные прогнозы не стоит воспринимать как прямую угрозу — они лишь напоминают о необходимости снизить нагрузку на организм.

Врач подчеркнула, что необходимо строго следовать назначенному лечению и принимать препараты по рекомендации специалиста. Также она посоветовала избегать интенсивных физических нагрузок и активных тренировок. При этом короткие прогулки на свежем воздухе, напротив, могут улучшить самочувствие.

