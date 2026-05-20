Трамп: США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Только после заключения сделки Соединенные Штаты смогут восстановить эту страну и сделать ее хорошим местом для людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет смягчать санкционное давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не заключит соглашение с американской стороной. Об этом глава Белого дома заявил в ходе беседы с журналистами.

«Я не пойду на какие-либо послабления (в санкциях против Ирана. — Прим. ред.), пока они не подпишут соглашение. Когда они подпишут соглашение, мы сможем восстановить эту страну и сделать ее действительно хорошим местом для людей», — сказал Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что в настоящий момент администрация США не предлагала Тегерану никаких уступок или специальных условий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский Сенат впервые одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа. Теперь ему придется получать одобрение Конгресса на любую операцию против Ирана. Законопроект удалось утвердить только с седьмой попытки. Если раньше одобрению мешали сторонники Трампа, то теперь «за» резолюцию проголосовали даже сенаторы-республиканцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.