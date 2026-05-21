«Это сильно бьет»: Канухин вступился за Борисова после скандала с «Гамлетом»

Актер высказался о критике постановки и поддержал коллег по сцене.

Актер Владимир Канухин в беседе с 5-tv.ru выступил в поддержку артистов Юры Борисова и Анны Чиповской на фоне обсуждения постановки «Гамлет». Артист заявил, что считает волну критики вокруг спектакля чрезмерной, и призвал зрителей с пониманием относиться к работе актеров.

По словам Канухина, вокруг театральной премьеры возник повышенный общественный интерес, который, как он считает, связан прежде всего с популярностью Борисова. Актер отметил, что внимание к известным артистам нередко перерастает в масштабное обсуждение, однако подобная реакция способна оказывать давление на участников постановки.

Канухин подчеркнул, что артисты выполняют режиссерскую задачу и работают в рамках творческой концепции спектакля. Он добавил, что зрителям стоит воспринимать постановку как возможность увидеть новую интерпретацию классического произведения, а не повод для массовой критики.

«Самое сложное — это не анализировать, а благодарить. Вот мы живем в эпоху как будто какого-то анализа. А здесь <…> большая возможность увидеть зрителям хорошую постановку с именитым артистом», — отметил актер.

Отдельно Канухин высказался о профессиональных качествах Борисова. Он назвал коллегу одним из ориентиров для себя в профессии и заявил, что считает его талантливым и сильным артистом.

«Я понимаю, что по каждому художнику это очень сильно бьет, как и по Юре. Но я уверен, что он — личность, на которую так много людей равняются, для которых он является таким важным стимулом, я уверен, что Юра с этим справится», — отметил Канухин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку своих коллег из МХТ имени Чехова с участием Юрия Борисова.

