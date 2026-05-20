Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России

В Роскомнадзоре сообщили, что доступ к сервису GitHub в России не ограничивается. В ведомстве опровергли все чаще появляющиеся сообщения о возможных проблемах с работой платформы.

По данным пресс-службы РКН, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования проверили доступность GitHub на территории России. Сбоев или ограничений, связанных с блокировкой ресурса, они не выявили.

К тому же в ведомстве отметили, что пользователи могут в обычном режиме регистрироваться на платформе и создавать IT-проекты. GitHub продолжает работать штатно.

Ранее Роскомнадзор комментировал похожие сообщения. Так, 8 мая ведомство опровергло публикации СМИ о якобы введенных ограничениях в отношении платформы для совместной разработки IT-проектов. Тогда в сообщениях утверждалось, что доступность GitHub начала снижаться с 5 мая.

До этого, как писал 5-tv.ru, в Роскомнадзоре высказались об ограничении доступа к играм Electronic Arts. Ранее стало известно, что московский суд оштрафовал издателя видеоигр на два миллиона рублей.

