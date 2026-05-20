Умер король Карл III: британская пресса ошибочно похоронила монарха

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила в эфире о якобы смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщило британское издание The Independent.

После выхода некорректного сообщения вещание было приостановлено примерно на 15 минут. Позже эфир возобновился, а ведущие публично принесли извинения слушателям за произошедшее.

«Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник днем была случайно активирована процедура „Смерть монарха“, которую все британские радиостанции держат наготове», — сказано в сообщении радиостанции.

Глава Radio Caroline Питер Мур также извинился в социальных сетях перед королем и слушателями, подчеркнув, что сообщение было ошибочным.

Карл III взошел на британский престол 8 сентября 2022 года после кончины своей матери, королевы Елизаветы II, которая оставалась на троне рекордные 70 лет и семь месяцев, став самым долго правящим монархом в истории страны. Официальная церемония коронации нового короля прошла 6 мая 2023 года в Лондоне, в стенах Вестминстерского аббатства.

