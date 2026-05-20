Загар с последствиями: онколог предупредила о серьезной угрозе солнца

Ультрафиолетовое излучение может вызывать необратимые изменения в клетках кожи.

Избыточное нахождение под прямыми солнечными лучами провоцирует развитие онкологических заболеваний, повреждение зрения и критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с газетой «Вечерняя Москва» рассказала онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По словам специалиста, загар — это не признак здоровья, а защитная реакция на повреждение структуры ДНК клеток. Каждый полученный ожог становится микротравмой, которая имеет накопительный эффект. Со временем это может спровоцировать бесконтрольное деление клеток и формирование злокачественных опухолей.

Кроме того, ультрафиолет подавляет местный иммунитет кожи, уничтожая клетки, ответственные за распознавание и ликвидацию мутаций, и разрушает коллаген, вызывая преждевременное старение.

Под воздействием солнца могут развиться три основных вида патологий. Наиболее опасной считается меланома, которая быстро растет и активно пускает метастазы, часто маскируясь под обычную родинку. Доктор Пурцхванидзе отметила, что риск возникновения меланомы во взрослом возрасте увеличивается в несколько раз, если человек перенес хотя бы один серьезный солнечный ожог в детстве или юности.

Базальноклеточный рак встречается чаще, он развивается медленнее и редко распространяется по организму, но способен разрушать ткани на лице и шее. Плоскоклеточный рак поражает верхний слой эпидермиса на открытых участках тела.

В группе особого риска находятся люди с первым фототипом кожи — светлокожие, с рыжими или светлыми волосами, чья кожа почти не вырабатывает защитный меланин. Также опасаться стоит тем, у кого на теле более 50 родинок или есть генетическая предрасположенность к онкологии.

Врач рекомендует избегать солнца в пиковые часы с 10:00 до 16:00, использовать защитные средства с SPF не менее 30 и носить закрытую одежду. Посещение соляриев онколог считает крайне рискованным, так как искусственное излучение наносит такой же вред, как и естественное, провоцируя необратимые изменения в клетках.

