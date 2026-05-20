Родители схватились за кошельки: во сколько обойдется собрать выпускника в 2026

Собрать девочку на выпускной в 2026 году будет в два раза дороже, чем мальчика

Подготовка к школьному балу неожиданно превратилась в дорогое испытание для семей.

Собрать ребенка на выпускной в 2026 году стало заметно дороже, особенно если речь идет о девушках. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подсчитал в беседе с Life.ru, сколько родителям придется потратить на праздничный образ для школьников, и суммы оказались весьма внушительными.

По словам специалиста, даже минимальные траты на выпускницу стартуют примерно от 14 тысяч рублей, тогда как базовый комплект для юноши обойдется в среднем от 20 до 22 тысяч. Если же родители рассчитывают на более дорогой и статусный образ, расходы увеличиваются в несколько раз.

Экономист отметил, что премиальная подготовка девушки к выпускному способна дойти почти до 120 тысяч рублей, а наряд для молодого человека — примерно до 60 тысяч.

В бюджетный комплект для выпускницы обычно входят платье стоимостью от четырех до десяти тысяч рублей, обувь за три–десять тысяч, аксессуары примерно на три тысячи, а также макияж и укладка, которые обходятся еще в четыре-шесть тысяч рублей. В итоге даже относительно скромный образ может стоить до 29 тысяч рублей.

Если речь идет о более дорогом варианте, то дизайнерское платье или костюм оцениваются уже в 25–55 тысяч рублей, брендовая обувь — в 15–28 тысяч, украшения и аксессуары — примерно в 20 тысяч. Дополнительно придется заплатить стилисту и визажисту — еще около 15–20 тысяч рублей.

Подготовка юношей, по словам эксперта, чаще обходится дешевле из-за более простого дресс-кода. В стандартный комплект входят костюм, классические туфли, рубашка и аксессуары. Однако и здесь итоговая сумма легко превышает 20 тысяч рублей.

Если родители выбирают одежду среднего или премиального сегмента, то только костюм может стоить до 35 тысяч рублей, а вместе с обувью и аксессуарами общая стоимость образа вырастает почти до 60 тысяч.

«В целом за 40–50 тысяч рублей можно достаточно бюджетно собрать двоих разнополых детей на выпускной», — резюмировал экономист.

