Белуха застряла на мелководье в Охотском море

Млекопитающее охотилось на рыб, когда начался отлив.

В Охотском море прямо сейчас пытаются спасти белуху, которая застряла на мелководье. Она охотилась на рыбу, когда начался отлив, и в результате животное не смогло добраться до большой воды.

Заметив пленницу, неравнодушные жители взяли ведра и стали поливать ее водой — чтобы не допустить перегрева и защитить покров от пересыхания и солнечных ожогов до нового прилива. Он начинается в эти минуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что у берегов датского острова Анхольт в Северном море нашли тело горбатого кита по кличке Тимми. Изначально эксперты не могли с уверенностью сказать, что это то самое млекопитающее. Во время первого осмотра кит лежал на боку, а закрепленный на плавнике трекер слежения не был виден.

О Тимми заговорили в конце марта, когда его нашли на мелководье у берегов Германии. Кит весом в 15 тонн несколько раз застревал на песчаных отмелях в Балтийском море. Спасатели и волонтеры организовывали не одну операцию, чтобы помочь млекопитающему вновь вернуться на глубину, однако это не помогло ему.

