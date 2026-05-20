Технологии будущего: как проходит цифровизация метро Петербурга

В подземке планируют автоматизировать весь производственный цикл.

Технологии будущего внедряет Петербургский метрополитен. Причем, речь идет не только о системе биометрии, которая позволяет оплачивать проезд по лицу. В планах — автоматизация всего производственного цикла: от проектирования станций до утилизации старых вагонов. О цифровизации подземки и ее значении — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Главный курс форума Цифровой индустрии промышленности России обозначен. Компании должны пользоваться отечественным программным обеспечением. Особенно в стратегически важных сферах. Причем российского ПО здесь предостаточно. Проекты — которые уже давно внедряются.

Макет поезда на этом стенде — не просто для красоты. Это депо метро в миниатюре. Можно сымитировать ремонт вагона.

— Давайте решим, мы сломаем или на плановые обслуживания отправим? — спросил генеральный директор корпорации «Галактика» Алексей Телков.

— Давайте на плановые.

Разработчики из «Галактики» — первые и пока единственные кто предложил, как внедрить корпоративную информационную систему управления в подземке Петербурга, автоматизировать техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. И их идеи уже реализуются.

«На одном экране — это реальный процесс, как это выглядит в метрополитене, как приезжают, а слева это „Галактика“, как он отражается с точки зрения системы», — пояснил Телков.

Проект — более, чем амбициозный. Метро Петербурга второе по величине в стране: шесть линий, 75 станций, семь депо, около двух тысяч вагонов. И за всем этим нужно не только следить, а качественно и постоянно обслуживать. Скоро часть работы возьмет на себя искусственный интеллект.

Это уже реальное депо подземки Петербурга — и как все выглядит на практике. Проточка колесных пар, покраска вагонов, ремонт освещения и механизма дверей. Система подскажет, когда подошел срок обслуживания подвижного состава, а также, что нужно заменить. Через нее забронируют бригаду и необходимые детали.

«Вовремя поставить все ресурсы к моменту выполнения операции на рабочем месте как раз-таки и помогает эта система. То есть, к моменту захода, в частности, подвижного состава на ремонт в депо должно быть автоматически скомплектовано необходимое: материалы, инструменты, человеческие ресурсы и имелись те или иные технологические инструкции, как выполнять ту или иную работу», — рассказал главный инженер ГУП «Петербургский метрополитен» Андрей Спиркин.

Таким никто не похвастается и за рубежом. И программы так узкоспециализированно не настроены. «Галактику» специально дорабатывали под заказчика.

Программное обеспечение руками не потрогаешь. Да и на пальцах объяснить, как работает софт, не объяснишь. По сути, ERP-системы — это цифровое ядро компании: автоматизирует и управляет всеми бизнес-процессами.

Это несколько связанных между собой модулей: управление персоналом, финансы и бухгалтерия, логистика, продажи и управление производством. С их помощью можно посчитать зарплаты, планировать время сотрудников, анализировать работу. Многие из этих продуктов как раз внедряют в Петербургской подземке — проект ориентирован на комплексную цифровизацию и автоматизацию всего жизненного цикла метро: от проектирования и строительства до эксплуатации, ремонтов и утилизации списанных вагонов.

— Какие дальнейшие планы в метро? Нижегородское еще есть, Московское? — спросил журналист.

— В Нижегородское вчера приходили замгубернатора с представителями, общались. Я думаю, что Нижегородское точно. Управление активами как раз, управление ремонтами. Будем настойчиво предлагать потому, что решение уже готовое, — ответил Телков.

— Московскому метро?

— Да.

Форум показывает — отечественное программное обеспечение ничем не хуже западного. Только у «Галактики» больше шести с половиной тысяч внедренных проектов. И за последний год прибавилось шесть крупных гигантов промышленности. На форуме разработчики подписали соглашения о сотрудничестве с «Сибуром», «Ростелекомом» и Почтой России.

