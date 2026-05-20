Хотели сделать фото на память: что известно об обрушении балкона со школьниками в Севастополе

На ремонт учебного заведения потратили более 100 миллионов рублей.

Фотосессия к выпускному едва не закончилась трагедией в Севастополе. В то время, когда старшеклассники вышли на школьный балкон, чтобы сделать кадры на память, — конструкция не выдержала и рухнула. Девять подростков в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии. Причем в здании недавно был сделан ремонт.

И вот сейчас выясняются шокирующие подробности — в качестве балкона долгие годы использовали обычный козырек над главным входом. Кто виноват — разбирался корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Ученики выпускного класса столпились на балконе второго этажа чтобы сделать фото на память. Мгновение и конструкция рушится — вся группа оказывается на земле.

«Такими травмами, которые мне озвучили. Что там будет, я не знаю. Пока она обезболивающим, я так понимаю», — рассказала бабушка пострадавшей Валентина Осипова.

Родственники пострадавших и другие ученики школы говорят: выйти на этот балкон и сделать памятное фото за несколько дней до последнего звонка — многолетняя традиция среди выпускников.

Интересная деталь: школу в прошлом году капитально отремонтировали. Потратили 156 миллионов рублей. Из них — 29 тысяч ушло на балкон. Как раз на его фоне о результатах ремонта рассказывала сама гендиректор компании-подрядчика.

«Фасад, обновленные стены, потолки, вы видите полы — все новое, качественное. Современные материалы использовали. Помимо красоты отмечаю, что сделали школу безопасной для пребывания детей, что в настоящее время очень важно», — подчеркнула генеральный директор компании-подрядчика Алина Барвицкая.

Компания Алины Барвицкой активно работает в Севастополе, регулярно получает бюджетные подряды на ремонт государственных объектов. Дозвониться до директора не удалось. А в офисе ответили что им нужно разобраться.

«Буду смотреть информацию, могу как-то прокомментировать, но не сейчас», — заявили в компании ООО СЗ «Темпрано».

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вопросов уже возникло немало. Главное — кто принимал работы после ремонта и следил за эксплуатацией здания. Ведь теперь неожиданно выяснилось, балкон — и не балкон вовсе. Хотя вот — фото 10-летней давности. Все те же перила.

«Ребята выпускники вышли на, уже разное мнение, балкон или козырек, непонятно. Но уже понятно, что был приспособлен как балкон», — пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Переломы и травмы разной степени тяжести, в том числе сотрясения мозга, получили девять школьников. Их доставили в больницу. Состояние трех подростков оценивается врачами как тяжелое, одному сделали срочную операцию.

Само здание школы сейчас огорожено. И, судя по всему, ему предстоит новый ремонт, на который выделят еще миллионы рублей.

