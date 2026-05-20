Короткая, но насыщенная поездка: как прошел визит Путина в Китай

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Президент встретился с инженером, с которым сфотографировался в 2000 году.

Поездка в Китай была очень короткой, но весьма насыщенной. Прошли переговоры в различных форматах, сделаны важные заявления. Во время официального визита российского лидера в Пекине ждала одна неожиданная, но очень приятная встреча. Президент увиделся и пообщался с Пэн Паем — с ним он фотографировался в 2000 году.

Кроме того, Владимир Путин посетил фотовыставку, на которой в 26 кадрах представлена вся история развития российско-китайских отношений. О чем сегодня договорились лидеры двух держав — из Пекина обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Кто такой этот Пэн Пай, с которым президент России проводит отдельную встречу? Да просто китайский инженер, судьбу которого Путин когда-то изменил.

Необычное для президентской программы событие. Он встречается с человеком, с которым виделся в Китае 25 лет назад. Тогда в Пекине 12-летний Пай случайно сфотографировался с президентом России. Да так впечатлился, что выучился в нашей стране на инженера. И вернулся к себе на Родину — на юг Поднебесной.

«Это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна. И, помнится, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты», — отметил президент России Владимир Путин.

В конце встречи Пэн Пай долго не отпускал руки российского лидера. Потом в интервью нам забывал знакомые русские слова. Встреча и автограф на память — самая яркая деталь насыщенного дня. До этого у Путина были торжественные и официальные мероприятия.

Почетный караул, китайские дети. Визит официальный — не государственный. Но китайцы всегда принимают Путина по высшему разряду. Вот и переводчик уверенно завысил статус.

— Уважаемый господин президент Путин, мой давний друг, приветствую ваше прибытие в Китай с государственным визитом, — сказал переводчик, приводя слова председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

— Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как- будто минуло три осени, — ответил президент России Владимир Путин.

И действительно — давно не виделись. Пунктов протокола хватило бы на несколько визитов: переговоры в узком, в широком составе. Путин постоянно перемещался по Дому народных собраний.

«Вот закончились переговоры в расширенном составе и Владимир Путин сейчас направляется в зал для заявления для прессы и подписания документов», — рассказал корреспондент.

Главный политический документ — об углублении двусторонних отношений. Но в присутствии лидеров России и Китая было подписано еще несколько десятков. Среди них — соглашение между Национальной Медиа Группой и крупнейшим англоязычным изданием КНР China Daily.

Речь о системном углублении российско-китайского медиасотрудничества. В рамках визита НМГ подписало уже не первые соглашения с другими ведущими китайскими медиаструктурами: главным в Китае информагентством «Синьхуа» и медиакорпорацией Китая.

«Подписываем соглашения о расширении сотрудничества с упором, в том числе, на технологические инновации и на расширение не только новостного обмена, создания совместного контента, но и развитие технологическое и обмен теми наработками технологическими в медиаиндустрии, которые у нас есть», — пояснила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Совместное производство контента, разработка и внедрение ИИ-продуктов для медиа, обмен опытом специалистов. Большая работа по укреплению технологического сотрудничества между странами. Россия и Китай созидают вместе. Путин подтвердил, что вернется сюда на саммит АТЭС. Но на нем же и президент США будет.

— Возможна ли там встреча с президентом США? — спросил Синеок.

— Теоретически, да. Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся, — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Документов на подпись не унести — возили чемоданами. А принимающая сторона следила, чтобы не стучали по мраморному полу каблуками. На этих переговорах решались важнейшие вопросы.

Результативность — огромная. С прошедшем саммитом Китай — США даже сравнивать нельзя. Но про его итоги здесь говорили.

— Обсуждался кратко, — уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Что-то можете сказать по этому поводу? — спросил журналист.

— Нет, не могу. Мы будем продолжать обсуждение этих вопросов.

Первая часть рабочего дня окончена, Владимир Путин покидает Дом Народных собраний. Чтобы потом вернутся и продолжить. Путин встретился с премьером Госсовета КНР. Принял участие в открытии годов сотрудничества в области образования. Осмотрел выставку о развитии российско-китайских отношений. И опять вспомнил о неожиданной встрече днем.

«Я сегодня встретился с мальчишкой, которого видел в 2000 году. Удивился, как его журналисты нашли», — рассказал Путин.

А ведь тому «мальчишке» уже под сорок лет. Четверть века не виделись. И все это время Россия укрепляла отношения с Китаем. Чтобы страны стали как можно ближе друг к другу.

