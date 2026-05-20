Прятались в укрытиях: украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве

Местные власти объявили воздушную тревогу утром 20 мая из-за угрозы беспилотника.

Литовские власти объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотника, чем создали панику у местных жителей. Об этом сообщили EADaily.

«В Игналинском, Утенском, Швенченском и Зарасайском районах объявлено предупреждение для населения об угрозе с воздуха (желтый уровень). Причина — на территории Белоруссии, недалеко от границы Литвы, в настоящее время зафиксирована радиолокационная отметка, обладающая признаками, характерными для беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в литовской армии.

Также в сообщении было сказано, что Литва подняла в воздух истребители, которые выполняют миссию воздушной полиции НАТО. Литовские военные добавили, что предупреждение населения — стандартная превентивная мера, а желтый уровень опасности обычно означает, что атака вероятна, но еще не происходит.

Позже литовцам пришло другое уведомление — о необходимости как можно скорее пройти в укрытие. После этого детей в школах и детсадах в Игналинском районе отвели в укрытия. То же самое сделал президент страны Гитанас Науседа, сотрудники аппарата и литовские депутаты.

При этом в Вильнюсском уезде был объявлен уже «красный» уровень опасности, предупреждающий жителей о необходимости укрыться в безопасном месте. Воздушное пространство над вильнюсским аэропортом было временно закрыто, движение поездов приостановлено. Позже тревога была снята.

