Китовый рекорд: горбач преодолел более 15 тысяч километров через океан

The Guardian: горбатый кит преодолел более 15 тысяч километров через океан

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Colin Marshall

Удивительное путешествие морского гиганта из Бразилии в Австралию поразило ученых.

Горбатый кит совершил рекордный заплыв на дистанцию в 15 100 километров между побережьями Бразилии и Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи зафиксировали этот факт, сопоставив фотографии одного и того же животного, сделанные в разных частях света с разницей в 22 года. Первое изображение было получено в 2003 году в районе архипелага Аброльюс у берегов бразильского штата Баия, который считается ключевым местом для размножения китов. Спустя два десятилетия, в сентябре 2025 года, этого же горбача заметили в заливе Херви-Бэй в австралийском Квинсленде.

Специалист из Университета Гриффита Стефани Стэк, ставшая соавтором научной работы, назвала это событие экстраординарным. По ее словам, ранее не удавалось задокументировать перемещение кита на столь внушительное расстояние.

«Это конкретное животное не видели 22 года, что само по себе замечательно», — отметила Стэк.

Установить личность кита помогла платформа Happywhale, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания рисунков на нижней стороне хвоста. Эксперты сравнивают эти узоры, пигментацию и шрамы с отпечатками пальцев человека, так как они уникальны для каждой особи.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, биологи проанализировали более 19 тысяч снимков, накопленных с 1984 года. Выяснилось, что подобные трансокеанские переходы крайне редки и составляют лишь сотые доли процента от общего числа наблюдаемых миграций.

Обычно австралийские горбачи курсируют между Антарктикой, где они питаются, и Большим Барьерным рифом для размножения, преодолевая около десяти тысяч километров. Ученые подчеркивают, что фактический маршрут рекордсмена мог быть гораздо длиннее прямой линии.

«Мы знаем, где он начал путь и где закончил, но понятия не имеем, что происходило между этими точками», — добавила Стефани Стэк.

Такие открытия напоминают о необходимости международного сотрудничества в охране океана, особенно на фоне изменения климата, влияющего на запасы криля в южных водах.

