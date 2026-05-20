Смертельная забава: восьмилетний ребенок умер из-за гелиевого шара

The Mirror: восьмилетний ребенок умер после того, как вдохнул гелиевый шар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Трагический инцидент на детском празднике привел к удушью и гибели именинника.

В Великобритании восьмилетний мальчик скончался во время празднования собственного дня рождения в результате несчастного случая с воздушным шаром. Об этом сообщает The Mirror.

Трагедия произошла в городе Биркенхед, когда ребенок находился в своей комнате. Родители обнаружили сына без сознания с праздничным фольгированным шаром в форме цифры восемь на голове. Несмотря на оперативное прибытие врачей и использование санитарной авиации, спасти жизнь мальчика не удалось. По результатам патологоанатомического исследования было установлено, что смерть наступила от асфиксии, вызванной вдыханием гелия из воздушного шара.

Во время эфира телепрограммы This Morning родители погибшего, Карли и Джейми, поделились деталями того рокового дня.

«Он поднялся наверх и взял шар с собой. Я зашла к нему немного поболтать, он просто сидел на кровати с шаром и спокойно смотрел телевизор», — рассказала мать мальчика.

Спустя несколько минут отец мальчика обнаружил его уже бездыханным.

«Я увидел шар, он был наполовину сдут. Мне потребовалась доля секунды, чтобы осознать: Джошуа лежит с этим шаром на голове. Я стащил его с кровати и буквально разорвал оболочку шара на нем», — вспомнил отец.

Женщина призналась, что истошный крик мужа в момент страшной находки до сих пор стоит у нее в ушах и эта боль никогда ее не покинет. После случившегося семья Данбар начала общественную кампанию, целью которой является информирование людей об опасности подобных игрушек.

Родители настаивают на введении запрета или жестких ограничений на продажу гелиевых шаров, чтобы предотвратить повторение подобных сценариев в других семьях. Джейми подчеркнул, что их главная задача — распространить знания об угрозе, которую взрослые часто игнорируют, покупая украшения на детские праздники.

