Особи — всего их 80 — оказались под угрозой массового уничтожения.

Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) проводит операцию по спасению 80 бегемотов из Колумбии. Об этом проинформировала пресс-служба Московского зоопарка в своем Telegram-канале.

«Речь идет о спасении 80 бегемотов из Колумбии, потомков животных, некогда принадлежавших всемирно известному наркобарону Пабло Эскобару. Сейчас эти гиганты находятся под угрозой массового уничтожения. Но мы твердо убеждены: они не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ГОЗУ направило официальное обращение правительству Колумбии. В нем организация предлагает гуманную альтернативу запланированной эвтаназии — переселить животных в аккредитованные специализированные учреждения по всему миру. Например, в центр спасения дикой природы «Вантара» в индийском Джамнагаре. Это одна из крупнейших в мире организаций такого профиля. Она уже готова принять бегемотов и создать для них благоприятные условия.

К операции по спасению животных присоединились члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

Одна из проблем распределения бегемотов связана с ограниченным генофондом популяции.

